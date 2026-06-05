Un operaio di 31 anni è stato arrestato dai carabinieri del Nuceo radiomobile della Compagnia di Quartu per detenzione di droga. Nato a Cagliari, residente a Sinnai, il giovane è stato fermato dai militari durante una vasta operazione preventiva che ha interessato Sinnai, Settimo, Maracalagonis ed altri centri vicini.

I militari lo hanno sottoposto prima ad una perquisizione personale e poi domiciliare, recuperando 26 grammi di marijuana , 79 grammi di hashish, un bilancio di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e 150 euro in contanti.

Sequestrato anche un bastone estendibile della lunghezza complessiva di 67 centimetri.

L'indagato è finito agli arresti domiciliari.

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