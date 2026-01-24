Un patrimonio librario di 47mila volumi, con settemila volumi in prestito all'anno. Sono questi i niumero più importanti della biblioteca di Sinnai che fra qualche anno potrebbe avere anche una nuova sede. Attualmente, la biblioteca è ospitata nel vecchio municipio. In futuro, dovrebbe trovare spazio nei locali dell'ex cinema Roma in fase di sistemazione. La bibliotecaria Luisella Saddi annuncia ora la disponibilità di altri 50mila euro di fondi nazionali e regionale ottenuti dal Comune per rinnovare il già consistente patrimonio librario e per l'aqcuisto di nuovi arredi.

<Grazie a a questi, ottenuti attraverso bandi nazionali e regionali la Biblioteca comunale di Sinnai potrà rinnovare in modo significativo le proprie collezioni e offrire alla cittadinanza un’esperienza di lettura più moderna, curata e accessibile.La biblioteca ha beneficiato- dice Luisella Saddi- di un finanziamento del Ministero della Cultura nell’ambito del Fondo per l’editoria libraria, finalizzato al rafforzamento delle collezioni bibliotecarie. Il contributo complessivo, destinato esclusivamente all’acquisto di nuovi volumi, sarà erogato in due tranche: una prima quota di oltre 12 mila euro e una seconda pari a 383 euro>.

A questi fondi si aggiunge un ulteriore contributo ministeriale di 30 mila euro, assegnato nell’ambito del progetto di promozione della lettura “Ponti di lettura: unire le persone attraverso le storie”, di cui oltre 5 mila euro, risorse che saranno interamente destinate all’acquisto di libri, con l’obiettivo di arricchire il patrimonio bibliotecario e sostenere iniziative capaci di favorire l’inclusione, la partecipazione e il dialogo tra le diverse fasce della popolazione attraverso la lettura.

«A questi fondi- ricorda la bibliotecaria- si aggiunge un contributo regionale di 7.000 euro, assegnato al Sistema bibliotecario urbano di Sinnai, anch’esso destinato all’acquisto di libri e materiali aggiornati. Siamo soddisfatti dei finanziamenti ottenuti e delle opportunità che ne derivano. L’obiettivo è rendere la nostra biblioteca un luogo sempre più accogliente e aggiornato e contenuti di qualità, adatti a tutte le fasce d’età».

La strategia prevede, per il pubblico adulto, un significativo ampliamento delle novità di narrativa, saggistica e manualistica aggiornata. Per i più giovani, invece, è in programma un restyling completo della sezione ragazzi, con la sostituzione dei titoli ormai usurati con edizioni nuove, stimolanti e adatte ai lettori di oggi. Tutte le risorse dovranno essere investite entro il mese di aprile presso librerie selezionate, così da rendere disponibili i nuovi volumi nel minor tempo possibile.

Il finanziamento rientra nelle misure nazionali volte a sostenere le biblioteche pubbliche nell’acquisto di libri e materiali aggiornati.

«L’iniziativa - dice la sindaca Barbara Pusceddu- consente agli enti locali di avviare rapidamente gli acquisti, nel rispetto delle clausole previste dal decreto ministeriale, con l’obiettivo di rafforzare l’offerta culturale sul territorio. Con questo intervento, il Comune di Sinnai conferma la propria attenzione verso la cultura e la promozione della lettura, investendo concretamente nel futuro e nelle nuove generazioni».

Nel corso del 2025 i servizi bibliotecari sono stati ulteriormente potenziati grazie all’implementazione del prestito digitale di ebook, audiolibri, quotidiani e periodici attraverso la piattaforma MediaLibraryOnLine (MLOL).

<MLOL è la principale biblioteca digitale italiana, accessibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che- dice Cristiano Spina, assessore alla Cultura- consente di prendere in prestito ebook dei maggiori editori italiani, ascoltare audiolibri e consultare migliaia di giornali provenienti da tutto il mondo. I contenuti si suddividono in Risorse MLOL, che comprendono ebook in prestito per 14 giorni, un’edicola digitale con quasi 7.000 quotidiani e periodici e numerosi audiolibri, e Risorse Open, sempre accessibili, che mettono a disposizione oltre 560.000 risorse gratuite>.

