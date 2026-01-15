Sinnai, contributi per l'abbattimento delle barriere architettonicheLe istanze presentate entro e non oltre la data di lunedì 2 marzo 2026
Possibili i contributi agli utenti che intendono realizzare opere finalizzate al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati.
Il Comune di Sinnai informa i portatori di handicap che con determinazione n. 69 del 01.02.2024 è stata pubblicata la rettifica al Bando permanente per la concessione del contributo per la realizzazione degli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici.
Le domande di ammissione al contributo, redatte in bollo e debitamente compilate secondo lo schema predisposto dall’Ass. Reg. ai LL.PP. dovranno essere indirizzate al Comune di Sinnai Parco delle Rimembranze 09048 Sinnai (CA),e inviate a mezzo di Posta Elettronica Certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it o mediante consegna a mano all’ufficio protocollo.
Le istanze presentate entro e non oltre la data di lunedì 2 Marzo 2026 concorreranno all’inserimento nelle graduatorie dell’annualità 2026.