La convocazione della Consulta per le pari opportunità approvata lo scorso aprile, viene sollecitata dalla consigliere comunale di Forza Italia Roberta Simoni.

«È dallo scorso aprile- scrive Simoni- che aspettiamo l'insediamento della Consulta per le pari opportunità, per la quale ci siamo spesi insieme a tanti consiglieri, anche di maggioranza. Dopo quasi nove mesi non sappiamo quale sia la ragione del mancato insediamento. Per questo l'intera minoranza ha già chiesto che di questo si parli in Consiglio comunale con l'inserimento della delibera nella prima riunione della stessa assemblea civica».

