06 dicembre 2025 alle 08:03
Cagliari, la città si rifà il look con 100 milioni: nel 2026 oltre cento cantieriProgrammati interventi in viale Merello, viale Trieste, Sant’Elia, Pirri e in altri quartieri. Il Comune: «Ridurremo al minimo i disagi».
Interventi per 100 milioni di euro per rifare il look a Cagliari. Sono più di cento i cantieri previsti in città nel 2026, per riqualificare diverse zone e diverse strade, come viale Merello, viale Trieste, Sant’Elia e Pirri.
L’assessore ai Lavori Pubblici e Mobilità Yuri Marcialis: «Riqualificazioni necessarie, ma lo faremo riducendo al minimo i disagi».
