Interventi per 100 milioni di euro per rifare il look a Cagliari. Sono più di cento i cantieri previsti in città nel 2026, per riqualificare diverse zone e diverse strade, come viale Merello, viale Trieste, Sant’Elia e Pirri. 

L’assessore ai Lavori Pubblici e Mobilità Yuri Marcialis: «Riqualificazioni necessarie, ma lo faremo riducendo al minimo i disagi».

