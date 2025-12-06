Cagliari, in due sul monopattino (e senza casco) sfrecciano sulla StataleManovre pericolose sulla 195 Racc, alle porte del capoluogo
In due, sopra un monopattino elettrico, sulla 195 Racc, la strada che collega la Statale 130 alla Sulcitana, alle porte di Cagliari.
Mancanza di mezzi alternativi o incoscienza? Non è possibile al momento dare una risposta. Di certo quello tenuto da due individui questa mattina è un comportamento che mette a rischio la sicurezza, loro e degli automobilisti che li hanno dovuti evitare. Oltre che essere in violazione del codice della strada.
Oltre alla mancanza di casco è necessario rilevare che poco dopo che erano stati immortalati nel video avrebbero avuto la possibilità di lasciare la quattro corsie e trasferirsi, almeno, su una strada urbana. Invece hanno proseguito, sprezzanti del pericolo.
(Unioneonline)