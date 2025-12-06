In due, sopra un monopattino elettrico, sulla 195 Racc, la strada che collega la Statale 130 alla Sulcitana, alle porte di Cagliari.

Mancanza di mezzi alternativi o incoscienza? Non è possibile al momento dare una risposta. Di certo quello tenuto da due individui questa mattina è un comportamento che mette a rischio la sicurezza, loro e degli automobilisti che li hanno dovuti evitare. Oltre che essere in violazione del codice della strada.

Oltre alla mancanza di casco è necessario rilevare che poco dopo che erano stati immortalati nel video avrebbero avuto la possibilità di lasciare la quattro corsie e trasferirsi, almeno, su una strada urbana. Invece hanno proseguito, sprezzanti del pericolo.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata