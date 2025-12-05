Per completare il restauro dell’edificio scolastico della Scuola Primaria di via San Salvatore, il Comune di Settimo San Pietro sta spendendo altri 250mila euro che si aggiungono ai 970mila euro con i quali sono stati realizzati i lavori di restauro dell'intero edificio. Il nuovo stanziamento viene utilizzato per completare la riqualificazione del fabbricato: il rifacimento dei bagni, la nuova tinteggiatura delle facciate e altri piccoli lavori. La scuola dovrebbe riaprire al rientro dalle vacanze natalizie, come ipotizzato dall'amministrazione comunale in una assemblea pubblica che si è tenuta lo scorso settembre, alla presenza della dirigenza scolastica, docenti dell’Istituto Comprensivo e genitori degli alunni, Attualmente i ragazzi frequentano le lezioni in due diversi altri edifici del paese.

«I lavori di restauro - dice il sindaco Gigi Puddu- sono ormai in fase di ultimazione. Nel cortile della stessa scuola si sta completando anche la nuova mensa scolastica, realizzata con un altro finanziamento di 750 mila euro. A fine lavori, la popolazione scolastica troverà ospitalità in un plesso completamente riqualificato (scuola) o realizzato ex novo (la mensa) per un intervento complessivo di un milione e 970mila euro».

© Riproduzione riservata