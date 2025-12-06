Due fucilate sono state esplose nella notte contro il portone di un’abitazione di via Marconi, a Dolianova.

Sull’episodio, al momento, non si conoscono ulteriori particolari, ma i carabinieri stanno effettuando accertamenti sui trascorsi dell’uomo che si ritiene sia finito nel mirino.

Non è escluso – ma le indagini sono in corso – che questa intimidazione possa essere collegata alla scia di violenza che sembra aver investito il pese del Parteolla nelle ultime settimane.

A ottobre un autotrasportatore di 45 anni era scampato a un agguato: qualcuno aveva staccato la corrente della sua abitazione e quando lui era uscito er riattivare il contatore era stato bersagliato da alcuni colpi di pistola, uno dei quali gli aveva sfiorato la testa.

Pià di recente, il 21 novembre, due auto erano state date alle fiamme in via Mazzini e via Garibaldi e gli incendiari avevano poi esploso delle fucilate contro la casa del proprietario. Meglio: erano convinti di averlo fatto, perché è emerso poi che avessero sbagliato obiettivo.

