Secondo appuntamento di Natale di storie " Lanterne di Luce", a Muravera. Giovedì 11 dicembre alle ore 16,30 sarà costruita in biblioteca una speciale lanterna natalizia, dando spazio alla fantasia con una lettura magica, dedicata alla luce e ai suoi piccoli incantesimi. Un pomeriggio tutto dedicato ai bambini e alle bambine dai 6 ai 10 anni nella sede della Biblioteca Comunale di Muravera. I prossimi appuntamenti sono previsti per il 18 e il 20 dicembre.

