La Biblioteca comunale di Selargius organizza un corso gratuito di alfabetizzazione informatica, rivolto a chi desidera acquisire competenze digitali di base. Il percorso sarà curato dai volontari del servizio civile, pronti ad accompagnare i partecipanti nell’utilizzo degli strumenti digitali più comuni. Le lezioni si svolgeranno dal 15 dicembre al 13 gennaio 2026

Il corso prevede 7 incontri da un'ora ciascuno. Il lunedì e martedì sono due i turni disponibili dalle 10 alle 11 e dalle 11 alle 12. Questi gli argomenti in calendario: Uso di base del computer, Posta elettronica, Navigazione Internet e sicurezza online, Word, SPID e utilizzo dello smartphone

Informazioni: Telefono: 070 8592603; Email: info@biblioselargius.it. La sede è la Biblioteca comunale di Selargius - Via Sant’Olimpia 31.

