Quartucciu, contributi per i servizi della prima infanzia: pubblicata la graduatoria
Approvato al Comune di Quartucciu l'elenco provvisorio degli ammessi e non ammessi al contributo per la frequenza di servizi per la prima infanzia 3 - 36 mesi nell'asilo nido: i richiedenti sono da considerarsi ammessi con riserva.
Gli interessati hanno facoltà di presentare opposizione all'Amministrazione Comunale di Quartucciu entro i dieci giorni dalla pubblicazione della stessa, attraverso comunicazione scritta contenente le motivazioni dell'opposizione, da trasmettere al protocollo generale dell'Ente mediante consegna diretta oppure mediante invio di apposita mail al seguente indirizzo di posta certificata : protocollo.quartucciu@legalmail.it