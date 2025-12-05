Meno di un anno fa la Città metropolitana di Cagliari ha ultimato i lavori di bitumazione della strada, consegnando una provinciale, la 15, finalmente scorrevole e sicura. Subito dopo però sono arrivati gli escavatori per la messa in opera dell'elettrodotto Tyrrhenian Link, con i lavori che sembrano non finire mai: così il tratto di strada provinciale 15 che dalla periferia di Maracalagonis porta al bivio di Gannì, sulla vecchia Orientale sarda, è diventato un incubo con pesantissimi disagi, soprattutto per gli automobilisti che devono percorrerla tutti i giorni.

Gli scavi sono stati avviati all’inizio della scorsa estate, col traffico regolato da semafori volanti e col senso unico alternato. Lunghe le code che si creano nelle due direzioni di marcia verso l'Orientale e verso l'abitato di Maracalagonis. Stasera c'è stato anche un tamponamento. «Per fortuna, niente da grave, ma la situazione», dicono gli automobilisti, «è diventata ormai insostenibile».

I lavori dovrebbero continuare anche lungo la circonvallazione Maracalagonis-Sinnai-Settimo (fra strade che non riescono più a sopportare il traffico sempre intenso), per poi proseguire in territorio di Selargius sino alla stazione della Tyrrhenian Link. Come a dire che i disagi non stanno di certo per finire.

