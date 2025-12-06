Un ultraleggero decollato dall’aviosuperficie di Decimoputzu è precipitato questa mattina nelle campagne di San Sperate, nel boschetto di Piscinortu all'incrocio con via Riu Abis

Il pilota, un settantenne di San Sperate, nell’impatto avrebbe riportato delle fratture e un trauma cranico ma, stando a quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita: è stato trasportato all’ospedale Brotzu di Cagliari a bordo dell’elisoccorso.

Alcuni testimoni avrebbero visto l’aereo volare in maniera irregolare: non è escluso che il pilota sia stato colto da malore mentre era alla cloche e che abbia tentato un atterraggio di fortuna.

Sul posto, oltre agli operatori del 118, anche i vigili del fuoco.

© Riproduzione riservata