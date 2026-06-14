Festa grande dal 18 al 22 giugno per Santa Vittoria e Sant'Agnese, tra fede, cultura e tradizioni popolari. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Sinnai e organizzata con il supporto della parrocchia Santa Barbara, prevede con i riti religiosi diversi appuntamenti in Piazza.

Si inizia giovedì 18 giugno con la Giornata Eucaristica e le Confessioni: alle 10 la vestizione della Santa e il Santo Rosario, alle 16, l’esposizione del Santissimo Sacramento, e alle 18 la Messa nella chiesetta di Santa Vittoria, nel quartiere omonino di Sinnai. Venerdì 19 proseguono l’Adorazione Eucaristica e le Confessioni, seguiti dalla Santa Messa serale. Sabato 20 giugno alle 18 si celebra la Santa Messa per i soci defunti, animata dal coro Don Bosco diretto dal Maestro Eugenio Pirisi. Il momento più sentito è domenica 21 giugno: tre messe nel corso della giornata (alle 8:30, 10:30 e 19), animate dal Coro di Alleanza Misericordia e dal Coro Santa Vittoria, diretto da Alessandra Lecca. In serata, alle 20, si svolge la processione in onore di Santa Vittoria, accompagnata dalla banda Musicale Giuseppe Verdi di Sinnai, che attraversa le vie del paese seguendo un lungo itinerario per le strade del centro storico. Lunedì 22 giugno, si svolge invece la festa di Sant’Agnese, con una Messa serale animata ancora dal Coro Santa Vittoria.

I festeggiamenti civili iniziano il 19 giugno alle 21,30 con una gara poetica, con gli improvvisatori Uda Marcello, Monni Marco, Melis Bruno e Atzeri Lello. Alla chitarra Luca Tiddia. Sabato 20 giugno appuntamento con la 28esima "Sagra de Sa Tundidroxia" (la tosatura delle pecore ), in Piazza Santa Vittoria dalle 18,30. Seguirà la degustazione di prodotti tipici: malloreddus, carne di pecora in umido, pane sardo, formaggi, salumi e vino. La serata si conclude col concerto live “Perdersi all’Infinito” con Marco Carta. Domenica sera 21 giugno, l'esibizione dei Freevival Band. Lunedì 22 giugno chiude i festeggiamenti civili con Street Energy alle 21,30, uno spettacolo di danza a cura della scuola Training & Dance Studio ASD. Per tutta la durata della sagra, nei locali dell’oratorio sarà allestita una mostra curata dall’Università della Terza Età, con esposizioni di hobbisti e una sezione speciale a cura Paolo Mereu. La Sagra di Santa Vittoria è molto più di una semplice festa di paese: è un momento di coesione sociale che riunisce fedeli, appassionati di musica folk, amanti della cucina sarda e turisti. Un’occasione preziosa per scoprire l’identità autentica di Sinnai e della Sardegna più profonda.Il presidente dei festeggiamenti Atzeri Gian Luigi e il Parroco Padre Gabriele Biccai ringraziano tutta la comunità, le associazioni di volontariato, le forze dell’ordine e tutti i collaboratori per il prezioso contributo alla realizzazione dell’evento.

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