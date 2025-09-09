Giovedì mattina, in concomitanza con l'apertura del nuovo anno scolastico, apre a Sinnai il nuovo caseggiato di via Caravaggio costato quattro milioni di euro (fondi Pnrr) e realizzato in meno di due anni sull'area che ospitava la vecchia scuola, demolita a novembre del 2023.

L'edificio è stato strutturato su 120 metri quadrati per 7 metri di altezza. Attorno a questo spazio, sono disposte otto aule, su due piani, la sala mensa, due laboratori e un'aula di informatica, la sala colloqui, la presidenza, la mediateca e l'archivio. Il vecchio fabbricato era stato demolito perché ritenuto pericolante.

La scuola sarà operativa da giovedì: sarà inaugurata a ottobre, anche per consentire l'ultimazione all'esterno del fabbricato.

