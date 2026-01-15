Sabato 17 gennaio in occasione della della manifestazione legata a "Su fogadoni de Sant'Antoni" a Sinnai cambia anche la circolazione stradale nelle vicinanze della Piazza chiesa che ospiterà il rito.

Dalle ore 16, fino al termine della manifestazione, è prevista l' interruzione del traffico veicolare e l’istituzione del divieto di sosta, nella Via Roma, tratto compreso tra le vie Napoli e Via Ariosto, ad eccezione dei veicoli al servizio della manifestazione, per il trasporto delle attrezzature e prodotti necessari al suo svolgimento della festa. Per i disabili è prevista la deroga al divieto di transito all’interno della zona interdetta.

Il programma di sabato prevede la celebrazione di una messa alle 18, animata dal Coro Serpeddì. Seguiranno la benedizione degli animali in Piazza chiesa, l'accessione del falò con l'esibizione delle maschere de Is Cerbus e Is Cerbixeddus, un intrattenimento musicale a cura del gruppo Lakanas. Quindi la conclusione con "su cumbidu” a base di prodotti tipici locale.

L'evento è organizzato dal Comune di Sinnai con l'assessorato alle Tradizioni popolari e con la partecipazione dell'associazione "Is Cerbus" di Sinnai.

