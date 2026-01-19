Le scuole cittadine di ogni ordine e grado e le palestre, a Sinnai, resteranno chiuse anche domani. Lo ha deciso con una proroga la sindaca Barbara Pusceddu a causa delle condizioni meteorologiche avverse previste per domani anche sul territorio comunale di Sinnai, caratterizzate da piogge e temporali, forti venti e possibili mareggiate, sono state adottate misure precauzionali a tutela della pubblica incolumità.



Per ragioni di sicurezza, è disposta la chiusura della pineta, dei parchi, aree verdi e arenili, cimiteri e impianti sportivi.

Si comunica anche la chiusura della Biblioteca, del mercato comunale in piazza Sant’Isidoro per la giornata di martedì 20 gennaio.

La sindaca invita la cittadinanza a limitare gli spostamenti allo stretto necessario e a prestare massima attenzione nelle aree maggiormente esposte, evitando in particolare: sottopassi e tratti stradali soggetti ad allagamento, zone prossime a corsi d’acqua e canalizzazioni, aree a possibile rischio idraulico e idrogeologico

Sollecitata anche la messa in sicurezza dei cantieri edili.

