Nonostante la fine dell’allerta meteo, resta alta l’attenzione sul territorio comunale di Sinnai. Da ieri e anche questa mattina, la sindaca Barbara Pusceddu, con l’ufficio tecnico, alla Polizia Locale e alle associazioni di volontariato, è impegnata nell’operazione di monitoraggio per verificare i danni causati dalle copiose piogge delle ultime ore e garantire la sicurezza della viabilità e dei cittadini.

Se la fase acuta delle precipitazioni è ormai alle spalle, la gestione del post-emergenza richiede ancora uno sforzo corale. Le squadre sono attualmente al lavoro per monitorare i punti critici, verificare lo stato dei corsi d'acqua e intervenire su eventuali smottamenti o allagamenti residui. «Come sindaca vorrei rivolgere un pensiero particolare a tutti coloro che, senza sosta, hanno presidiato il territorio», ha detto Pusceddu.

«L'allerta è terminata, ma il nostro lavoro non finisce qui. Anche stamattina – ha aggiunto la prima cittadina - siamo in prima linea per assicurarci che ogni zona della città sia in sicurezza. Voglio esprimere un grazie profondo e sentito agli uffici comunali, alla Polizia Locale e, in modo speciale, ai volontari. La loro presenza costante e il loro straordinario senso di responsabilità davanti a questa emergenza sono stati fondamentali. Vedere una comunità che si stringe e lavora con tale dedizione è la nostra forza più grande».

