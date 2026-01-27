Promossa dall'intera minoranza in Consiglio comunale si è tenuta nella sede della Fondazione Polisolidale a Sinnai una assemblea pubblica sulla Tarip e al servizio di igiene urbana, da tempo al centro anche di polemiche in Consiglio comunale ma anche tra i cittadini. Una iniziativa dei gruppi consiliari di Uniti per Sinnai, Forza Italia e Sinnai Libera, rappresentati dai consiglieri Roberto Loi, Aurora Cappai, Paride Casula, Cosimo Lai, Walter Zucca, Roberta Simoni e Aldo Lobina intervenuti durante il dibattito con i loro punti di vista sul tema, in discussione col pubblico presente. Il dibattito è stato moderato dall'ex assessora comunale Marta Sarigu. Ma quali sono state le segnalazioni dei cittadini presenti?

La raccolta del secco ridotta dalle quattro alle due al mese, la mancata corrispondenza, per le attività produttive, tra rifiuto secco prodotto e la quota variabile della tariffa puntuale; l’assenza del servizio di raccolta porta a porta nelle zone a monte del Villaggio delle Mimose; l’istituzione del pagamento per il servizio di ritiro all’ecocentro; la scarsa pulizia del centro abitato; la mancata apertura dell'ecocentro a Solanas, l’eccessiva burocrazia, che, secondo uno degli intervenuti, genera situazioni di ingiustizia in caso di accertamenti TARI errati. E, ancora,la richiesta di certificazioni mediche per l’attivazione del servizio di ritiro dei pannolini e dei pannoloni a discapito-è stato detto, della privace . Diverse anche le lamentele dei cittadini per l’avvio di accertamenti tributari relativi, a loro detta, a somme non dovute, che hanno costretto alcuni di loro ad attivare difese legali. Il dibattito è stato preceduto dall'esibizione del coro Serpeddì che si è ripetuto anche più tardi. La minoranza ha sostenuto che le lamentele degli utenti presenti al dibattito saranno portate all'attenzione del Consiglio comunale, cercando anche risposte alle argomentazioni portate avanti in questa circostanza.

