Sinnai, a teatro va in scena lo sportTra gli ospiti speciali, i tre tedofori che il 14 dicembre scorso hanno rappresentato il paese nel percorso in Sardegna della Fiaccola Olimpica
Appuntamento stasera alle 17.30 al Teatro civico di Sinnai con una manifestazione che si propone il riconoscimento e la valorizzazione dello sport, delle associazioni locali e di tutti gli sportivi del territorio.
Tra gli ospiti speciali, i tre tedofori che il 14 dicembre scorso hanno rappresentato Sinnai nel percorso in Sardegna della Fiaccola Olimpica.
«Un appuntamento- ha detto Alessio Serra, assessore allo sport- che non celebra soltanto i risultati agonistici, ma soprattutto l’impegno quotidiano di ogni atleta, agonista e non, che con passione, sacrificio e spirito di squadra contribuisce a rendere viva la comunità sportiva sinnaese. La serata si propone come un’occasione di incontro e condivisione tra società sportive, atleti, famiglie e cittadini, rafforzando il legame tra sport e territorio e mettendo in luce il ruolo fondamentale che le associazioni svolgono ogni giorno nella crescita sociale e culturale di Sinnai».