Appuntamento stasera alle 17.30 al Teatro civico di Sinnai con una manifestazione che si propone il riconoscimento e la valorizzazione dello sport, delle associazioni locali e di tutti gli sportivi del territorio.

Tra gli ospiti speciali, i tre tedofori che il 14 dicembre scorso hanno rappresentato Sinnai nel percorso in Sardegna della Fiaccola Olimpica.

«Un appuntamento- ha detto Alessio Serra, assessore allo sport- che non celebra soltanto i risultati agonistici, ma soprattutto l’impegno quotidiano di ogni atleta, agonista e non, che con passione, sacrificio e spirito di squadra contribuisce a rendere viva la comunità sportiva sinnaese. La serata si propone come un’occasione di incontro e condivisione tra società sportive, atleti, famiglie e cittadini, rafforzando il legame tra sport e territorio e mettendo in luce il ruolo fondamentale che le associazioni svolgono ogni giorno nella crescita sociale e culturale di Sinnai».

