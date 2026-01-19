I Carabinieri di Quartu Sant’Elena, con il supporto dei colleghi della locale Stazione, hanno rintracciato e arrestato un 21enne disoccupato del posto, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’uomo è stato fermato alla guida di un’autovettura insieme a un altro individuo, anch’egli residente a Sinnai e con precedenti. L’atteggiamento sospetto dei due ha spinto i militari a effettuare un controllo più approfondito, estendendo la perquisizione personale al veicolo e all’abitazione del conducente.

All’interno di quest’ultima, i Carabinieri hanno rinvenuto: 2,4 grammi di cocaina, 24 grammi di marijuana e quasi 45 grammi di hashish. Oltre alle sostanze stupefacenti, sono stati sequestrati 440 euro in contanti e del materiale destinato al taglio e al confezionamento delle dosi.

Il 21enne è stato accompagnato presso il Tribunale di Cagliari in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo prevista per la mattinata odierna, come disposto dall’Autorità Giudiziaria che ora deciderà sulle responsabilità del giovane.

(Unioneonline/ n.s.)

