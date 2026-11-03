Un aiuto per fare la spesa arriva a 109 famiglie di Silius, Goni e Villasalto. Sono i nuclei familiari che potranno contare sui 500 euro della Carta Dedicata a Te, il contributo destinato all'acquisto di generi alimentari di prima necessità. Nei tre paesi del Gerrei saranno distribuiti complessivamente 54.500 euro.

Il numero più alto di beneficiari si registra a Silius, dove il sostegno raggiungerà 55 famiglie, per un totale di 27.500 euro. A Villasalto sono invece 33 i nuclei interessati, mentre a Goni saranno 21. In questi ultimi due centri arriveranno rispettivamente 16.500 e 10.500 euro. Gli elenchi sono stati pubblicati dai Comuni. Il contributo è destinato alle famiglie con un ISEE non superiore a 15mila euro, individuate direttamente dall'INPS. Non è necessario presentare domanda: chi ha diritto all'aiuto viene selezionato automaticamente sulla base dei requisiti previsti.

Da domani, 4 novembre i nuovi beneficiari potranno ritirare la carta negli uffici postali, con la documentazione richiesta. Chi invece possiede già una tessera valida e rientra nuovamente tra gli aventi diritto riceverà la ricarica senza doverne richiedere un'altra. I 500 euro potranno essere spesi per acquistare prodotti alimentari di prima necessità, ma non bevande alcoliche. C'è anche una scadenza da rispettare: il primo acquisto dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre, per evitare di perdere il contributo. Per sapere se si rientra tra i beneficiari è possibile consultare gli elenchi pubblicati sui siti dei tre Comuni. I nominativi non compaiono: le famiglie sono identificate attraverso il numero di protocollo della dichiarazione ISEE.

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