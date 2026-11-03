Le squadre del pronto intervento di Abbanoa sono al lavoro in via Salvator Rosa a Cagliari per completare un guasto improvviso nella rete idrica.

I lavori saranno conclusi in giornata: sono previsti cali di pressione e interruzioni nella zona.

I tecnici del gestore stanno procedendo, in contemporanea alla riparazione, anche con una serie di manovre in rete per consentire di limitare quanto più possibile il numero di utenze interessate da disservizi.

«Verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi - fa sapere Abbanoa - Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24».

(Unioneonline)

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