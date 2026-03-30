Disperso per 24 ore nell’area impervia di Su Lilloni, tra Pula, Sarroch e Villa San Pietro. Protagonista della disavventura, fortunatamente a lieto fine, un uomo di 51 anni, che si era avventurato nella zona per una scampagnata perdendo però l'orientamento.

Dopo l’allarme, sul posto è stato istituito un posto di Comando Avanzato dei Vigili del fuoco, che sono entrati in azione con unità cinofile e speleo-alpino-fluviali. In azione anche i droni del nucleo SAPR e l'elicottero Drago 144.

Alla fine le lunghe ricerche hanno dato esito positivo: l’uomo è stato localizzato, infreddolito e disidratato, ma in buone condizioni di salute generale, e poi recuperato e affidato al personale sanitario per le cure del caso.

(Unioneonline)

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