I lavori senza fine della Strada statale 195, il ritardo dei ristori per sanare i danni dell’uragano Harry e la sicurezza del paese: sono i temi esposti dall’amministrazione comunale durante la visita in Municipio della prefetta di Cagliari, Paola Dessì. Il primo incontro ufficiale, a pochi mesi dalla nomina della prefetta, è stato l’occasione per fare il punto sulle principali criticità del territorio e sulle sfide che attendono la comunità pulese.

Il sindaco, Walter Cabasino, ha posto l’attenzione soprattutto sui danni provocati dal ciclone Harry: «Pula è tra i comuni maggiormente colpiti, con 14 milioni di euro di danni certificati, nonostante gli stanziamenti annunciati da Regione e Governo, il Comune non abbia ancora ricevuto risorse nemmeno per coprire gli interventi di somma urgenza. Stiamo andando avanti con fondi comunali, ma possiamo garantire solo soluzioni tampone».

Tra i temi affrontati anche la situazione della SS 195, definita «un cantiere senza fine», la carenza d’acqua per l’agricoltura e le preoccupazioni legate all’arrivo dei detenuti del 41-bis nel carcere di Uta, con il timore di possibili infiltrazioni criminali nel territorio. «Sul fronte sicurezza è necessario potenziare per il periodo estivo l’organico della polizia locale -dice Cabasino -, oggi supportata da 125 telecamere e dalla compagnia barracellare, ma è chiaro che occorre una maggiore presenza delle forze dell’ordine durante i mesi più affollati».

La prefetta Dessì ha assicurato massima attenzione ai problemi esposti, confermando il proprio impegno nel coordinamento con enti e istituzioni competenti. La visita si è conclusa alla scuola Aldo Moro, recentemente riqualificata grazie ai fondi Pnrr.

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