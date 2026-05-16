È Stefano Mulliri, 47 anni, il nuovo presidente del Comitato stabile dei festeggiamenti in onore di Sant'Elena a Quartu. Impegnato attivamente in parrocchia con alcuni comitati e membro del coro parrocchiale e di quello diocesano, è anche presidente uscente del Comitato Sant’Ignazio da Laconi e San Benedetto. Mulliri è inoltre uno degli organizzatori del presepe vivente allestito ogni anno nel cortile della basilica. La presentazione ufficiale con lo scambio del medaglione è per giovedì prossimo alle 19. Intanto oggi con la vestizione della Santa prendono il via i festeggiamenti in onore della patrona. Da domani e fino a mercoledì in basilica al termine della messa, alle 19 ci sarà il triduo di preparazione , mentre giovedì, giorno di Sant’Elena alle 19 ci sarà la santa messa seguita appunto dallo scambio del medaglione e dalla presentazione del nuovo presidente.

Il momento della vestizione della santa che si ripeterà poi nei festeggiamenti di settembre è uno dei momenti più sentiti. La statua processionale della Santa , custodita dietro l’altare maggiore, viene riposta nella cappella vicino alla porta d’ingresso dove resta fino alla conclusione di tutte le celebrazioni religiose.

Il procedimento è lo stesso, da sempre: i soci del comitato hanno prima ripulito il simulacro con un pennello, poi l'hanno adornato con i polsini in pizzo, la corona e la croce: tutti ex voto donati dai fedeli.

© Riproduzione riservata