Triathlon al Poetto, traffico in tilt: Lungosaline chiuso, code infiniteDomenica da incubo per i cagliaritani che hanno scelto il mare: decine di agenti della Polizia locale mobilitati, ma è servito a poco. L’occasione persa del Molentargius
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Domenica da incubo per i cagliaritani che, approfittando del leggero calo del maestrale, hanno deciso di trascorrere qualche ora al Poetto. Il Comune di Cagliari ha autorizzato una manifestazione sportiva che ha comportato la chiusura del Lungosaline dall'altezza della rotatoria di Marina Piccola.
Deviato sulla viabilità interna, il traffico è finito nel caos. Decine di agenti della Polizia locale mobilitati, ma è servito a poco.
La manifestazione, il Triathlon Città di Cagliari, ha avuto come quartier generale lo stabilimento balneare dell'Aeronautica militare.
Già in passato queste manifestazioni hanno avuto un impatto pesante sulla viabilità. Ma si continua a non tenere conto del parco di Molentargius, scenario ideale per questo tipo di manifestazioni, che non confligerebbe con il traffico e con la sicurezza stradale. Un'altra occasione persa.
(Unioneonline)