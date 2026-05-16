Lavori in corso a Cala Sinzias (Comune di Castiadas) per il rifacimento completo della viabilità interna del villaggio. “Si tratta – ha spiegato il sindaco Eugenio Murgioni - di un’opera attesa da tempo che consentirà di migliorare sicurezza, percorribilità e qualità urbana dell’intera località”.

Qualche disagio temporaneo per i frequentatori della zona “ma si tratta – ha aggiunto il primo cittadino - di interventi necessari e fondamentali per garantire maggiore qualità, sicurezza e decoro al villaggio, nell’interesse dei residenti, dei proprietari e degli ospiti che scelgono Cala Sinzias”.

Murgioni ha aggiunto che “si tratta di una zona di particolare valore per il nostro territorio. Per troppo tempo è rimasta in condizioni di abbandono, a causa di una lunga vicenda urbanistica che ne ha impedito la gestione pubblica. Solo di recente, grazie a una sentenza del Tar, l’area è entrata a far parte del patrimonio comunale, permettendoci finalmente di intervenire”.

Allo studio c’è, inoltre, la riqualificazione della pineta di Cala Sinzias. Il primo cittadino la scorsa estate aveva chiesto alla Regione di poter acquisire la pineta (la proprietà è suddivisa tra Regione e Laore). Un’area di 36 ettari che si estende sino a Cala Pira che versa in condizioni di abbandono tra vegetazione secca e sterpaglie sparse ovunque e che dunque rappresenta un grosso pericolo in caso di incendi.

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