Spaccio di droga, un arresto a Pula. I Carabinieri della locale Stazione hanno fermato un 28enne disoccupato, un intervento scaturito durante un ordinario servizio di pattugliamento notturno lungo la Strada Statale 195.

Il giovane, fermato nel corso di un posto di blocco mentre guidava, aveva nascosto tra i vestiti circa 18 grammi di hashish e 8,7 grammi di cocaina, divisi in 12 dosi. Oltre allo stupefacente, i militari hanno rinvenuto e sequestrato la somma in contanti di 235 euro.

L’uomo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida con rito direttissimo prevista per domani.

(Unioneonline)

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