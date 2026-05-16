Festa grande nella Comunità per anziani “Casa Farci” di Maracalagonis. Una delle ospiti, Ermelinda Porqueddu, ha compito cento anni: a festeggiarla i figli, nipoti e pronipoti, gli altri ospiti della struttura e l’intero staff che la gestisce. Grande l’emozione e tantissimi gli auguri per la nonnina, nata a Cagliari, da 15 anni ospite di "Casa Farci".

L’arzilla vecchietta ha ringraziato per tanto affetto ed ha dato a tutti un arrivederci al prossimo compleanno. Intanto la nonnina si è aggiunta al club dei centenari. Davvero un bel traguardo. Tanto più che Ermelinda Porqueddu conserva ancora un buono stato di salute, una buona memoria ed anche un buon appetito.

Grande la gioia e la soddisfazione a Casa Farci, gestita dalla cooperativa sociale Ker. «Oggi – ha scritto la coordinatrice- abbiamo festeggiato i 100 anni della nostra Linda con tutto il nostro staff. A Casa Farci siamo onorati di averti con noi, continueremo a prenderci cura di te e di tutti i nostri nonni».

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