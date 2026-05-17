Momenti di paura ieri sera a Gesico, dove un albero all’interno del cortile delle ex Scuole Elementari è caduto a causa del forte vento, finendo sulle abitazioni vicine e sui cavi dell’energia elettrica.

Provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Mandas e dei volontari della protezione civile locale, entrati subito in azione per mettere in sicurezza l’area ed evitare conseguenze più gravi.

L’albero - da quanto fanno sapere alcuni residenti - aveva infatti coinvolto i cavi Enel: il rapido intervento delle squadre ha consentito di liberare la linea e scongiurare possibili cedimenti che avrebbero potuto provocare un blackout in buona parte del paese.

Non si registrano feriti, ma resta alta l’attenzione per le forti raffiche di vento che, da qualche giorno, stanno interessando il territorio della Trexenta.

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