l’iniziativa
16 maggio 2026 alle 22:17
Sinnai, un Albo di gestori di Centri estivi per minori: domande al Comune entro il 20 maggioGià approvato l’avviso pubblico per la ricezione delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori del settore
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L’amministrazione comunale di Sinnai punta alla creazione di un Albo di operatori, gestori di Centri estivi riservati ai minori tra i 3 e i 17 anni di età. In questo contesto, è stato già approvato l’avviso pubblico per la ricezione delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori del settore.
Da qui, l’invito ai gestori di Centri estivi che operano nel territorio del Comune di Sinnai, a presentare la domanda di iscrizione entro il 20 maggio.
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