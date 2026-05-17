Poggio dei Pini ritrova il suo lago. Venerdì, alle 10.30, sarà inaugurato ufficialmente l’invaso restituito alla comunità dopo i complessi lavori di messa in sicurezza realizzati dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale.

Per residenti e cittadini si tratta di un momento atteso da anni, dal forte valore simbolico. Dopo la devastante alluvione del 2008, infatti, in pochi avrebbero immaginato di rivedere il lago tornare pienamente fruibile e in condizioni di sicurezza.

«L’intervento ha richiesto un lungo lavoro tecnico e progettuale, finalizzato a coniugare la tutela ambientale e paesaggistica con le necessarie opere di prevenzione del rischio idraulico – spiega il presidente del Consiglio comunale e residente di Poggio dei Pini, Franco Magi -, il recupero dell’invaso rappresenta oggi un segnale di rinascita per l’intero territorio. Il lago, da sempre uno dei simboli più amati di Poggio dei Pini, torna così ad essere patrimonio condiviso della comunità, spazio identitario e luogo di incontro immerso nel verde. Fondamentale è stato l’impegno del presidente e i tecnici del Consorzio di Bonifica: grazie al loro lavoro è stato possibile la restituire il lago ai cittadini».

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