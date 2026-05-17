Domani, lunedì 18 maggio, alle 10.30 in località Pardu a Guasila, saranno presentati gli interventi di manutenzione straordinaria della rete di distribuzione irrigua Trexenta A-B-C, relativi al primo e al secondo lotto.

L’iniziativa è promossa dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale in collaborazione con l’Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue e con il Comune di Guasila nell’ambito della Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione 2026, quest’anno dedicata al tema “L’Acqua coltiva la pace”.

Ad aprire i lavori sarà il saluto della sindaca Paola Casula. Seguiranno gli interventi del presidente del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, Efisio Perra, del direttore dell’Area tecnico-ambientale del Cbsm, Andrea Mandras, e della dirigente dell’Assessorato regionale all’Agricoltura, Valeria Canu.

All’incontro parteciperanno anche sindaci del territorio, consiglieri regionali, consiglieri delegati del Consorzio e rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole. L’obiettivo è illustrare nel dettaglio gli interventi programmati sulla rete irrigua della Trexenta, considerati strategici per migliorare l’efficienza del servizio e sostenere il comparto agricolo locale in una fase particolarmente delicata sul fronte della disponibilità idrica.

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