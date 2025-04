Si chiudono domani sera a Settimo San Pietro le manifestazioni programmate per l'autismo. Domani l'appuntamento è al campo sportivo, con ritrovato alle 16,45 delle squadre della categoria Pulcini per un mini torneo e con la squadra vincitrice che alla fine giocherà contro la squadra dei ragazzi autistici. Ieri, la Giornata sull’Autismo ha proposto un evento particolarmente importante che ha avuto come teatro le splendide campagne di Settimo San Pietro, finalmente vestite di verde e che ha avuto per protagonisti anche i ragazzi dell’Istituto Comprensivo del paese. In questo scenario, all’interno di una fattoria popolata da lame, asini e altri animali domestici, le associazioni “Ammentos” e “Zampa attivi” hanno dimostrato quanto sia grande la loro attenzione nei confronti degli autistici. Un’attenzione che dura 365 giorni l’anno che portano avanti nella loro sede operativa ad alcuni chilometri dall'abitato.

«Vogliamo ringraziare queste associazioni, assieme a Enza Deiana, Furio Tripicchio e tutti i collaboratori- ha detto il sindaco Gigi Puddu di Settimo-per il proprio impegno nel sociale. Ringrazio Mariolino Schirru che si occupa di Autismo da lunghissimi anni. Ringrazio le società sportive e in particolare la U.S. Settimo che continua a portare nella propria maglia una frase carica di speranze per tante famiglie: «Autismo, una partita da vincere». «Uno slogan-dice Mariolino Schirru che abbiamo coniato nel 2007 quando di autismo si parlava davvero poco: da allora non siamo mai mancato all'appuntamento con i ragazzi speciali con eventi sempre importanti anche con la collaborazione del Comitato regionale della Figc».

© Riproduzione riservata