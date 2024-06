Incidente stradale nella centralissima via San Salvatore a Settimo San Pietro.

Un'auto per cause imprecisate si è rovesciata sulla carreggiata in un momento di grosso traffico: il conducente è uscito illeso dall'abitacolo dopo che la sua macchina avrebbe sfiorato una utilitaria parcheggiata su un lato della carreggiata.

Non si hanno altro particolari sulle cause, ma il traffico ovviamente andato in tilt, con gli automobilisti costretti a ripegare su strade laterali per superare l'improvviso ostacolo.

