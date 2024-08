Il Comune di Settimo San Pietro ha stanziato 40 mila euro per il completamento dei lavori( inizialmente non previsti) di realizzazione dei nuovi locali spogliatoi del campo da calcio intitolato a Efisio Cabras. La somma si è resa disponibile con una variazione di bilancio. Negli ultimi tre anni, l'impianto sportivo è stato praticamente rifatto col manto in erba sintetica, la sistemazione della posta e la realizzazione dell'impianto di irrigazione e di illuminazione a Led. Oggi appare un piccolo stadio, fra i più belli della zona.

