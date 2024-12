Rubinetti a secco a Sestu, nella giornata di oggi, fino a poche ore fa. Responsabile una perdita in via Marconi, che ha costretto al lavoro gli operai di una ditta incaricata da Abbanoa, per lunghe ore. Le riparazioni erano già iniziate ieri, ma i lavori si erano dovuti fermare per ragioni tecniche e organizzative, e sono ripresi questa mattina presto. Il guasto era così grande da obbligare a togliere l’acqua per sostituire una conduttura.

La perdita, che scorreva come un fiume lungo via Marconi, durava invece da un paio di settimane, come fanno notare i residenti esasperati. Ma fino alle prime ore di stamattina avevano ancora l’acqua in casa. I tempi per la riparazione sono stati lunghi anche a causa della gran quantità di interventi che Abbanoa deve gestire.

Oggi l’acqua mancava in quasi metà del territorio di Sestu, tra la zona di via Bologna, via Cagliari, via Monserrato, Dedalo, e in generale la parte sud di Sestu. Un disagio per tanti cittadini nell’ultimo giorno dell’anno.

In questo momento l’erogazione risulta ripristinata, ma potrebbe servire ancora un po’ di tempo per riportare l’acqua dai rubinetti alla pressione ottimale.

