È comparso in Tribunale l'agricoltore di Sestu finito agli arresti domiciliari con l'accusa di coltivazione di piante di canapa indiana e di detenzione di chili di marijuana.

Il giudice ha convalidato gli arresti domiciliari imponendo però all'indagato di non frequentare nessuna persona in casa che non sia familiare.

Lo stesso giudice non ha ancora fissato la data della nuova udienza. L'agricoltore è difeso dall'avvocata Ilaria Annis.

