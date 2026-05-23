Continua a crescere il sistema locale di protezione civile di Serramanna. L’amministrazione comunale annuncia ufficialmente l’arrivo di un nuovo fuoristrada dotato di modulo antincendio boschivo, destinato al Nucleo operativo Quadrifoglio Serramanna, organizzazione di volontariato di protezione civile attiva sul territorio.

«Con questa consegna – rende noto il Comune - la flotta antincendio del paese si rafforza come mai prima: quattro fuoristrada, di cui due nuovissimi. Una dotazione che consente di affrontare la prossima campagna estiva con mezzi più moderni, più sicuri e con una capacità di intervento sul territorio mai raggiunta prima. Si tratta della prosecuzione di un percorso concreto. Negli ultimi due anni il sistema antincendio comunale è cresciuto passo dopo passo: dai 400 litri iniziali (1 mezzo) si è passati a 800 litri (2 mezzi), poi a 1.400 litri (3 mezzi), fino agli attuali 1.800 litri complessivi su quattro mezzi operativi con l’entrata in servizio del nuovo fuoristrada».

«Il mio grazie più sincero, a nome di tutta l’amministrazione comunale e della cittadinanza, va ai volontari del Nucleo Operativo Quadrifoglio – afferma il sindaco Gabriele Littera -: il vostro impegno, la vostra professionalità e il vostro spirito di servizio sono un presidio prezioso per la sicurezza di tutti noi. Continuiamo a investire su prevenzione, sicurezza e capacità di intervento, perché proteggere il territorio significa proteggere tutta la nostra comunità».

(Unioneonline/A.D)

© Riproduzione riservata