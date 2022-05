Rogo nella notte a Serdiana: le fiamme hanno aggredito un'auto parcheggiata in una delle strade del centro abitato causando gravi danni.

Il fuoco ha danneggiato anche il citofono di una abitazione vicina. A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio con l'arrivo immediato dei Vigili del fuoco: il rogo è stato così circoscritto e domato.

E' seguito un sopralluogo con i carabinieri della Stazione e del Nucleo radiomobile di Dolianova: sulle cause dell'incendio non si esclude alcuna ipotesi anche se non sarebbero state ritrovate tracce di liquido infiammabile.

