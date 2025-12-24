Controlli questa mattina dei carabinieri della stazione di Senorbì, insieme a personale del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Cagliari, in un locale del territorio dopo alcuni casi di sospetta intossicazione da funghi.

La segnalazione è scattata dopo che tre donne sono state ricoverate in ospedale, al “San Marcellino” di Muravera, nella serata di sabato 22 dicembre per una sindrome di natura alimentare, fortunatamente guaribile con pochi giorni di prognosi. Le donne hanno però riferito di avere consumato, nella serata precedente, funghi proprio in questo esercizio commerciale.

Riscontrate dai militari irregolarità di carattere amministrativo, ritenute riconducibili al mancato rispetto delle prescrizioni in materia di igiene e sicurezza alimentare. Emerse in particolare criticità nella corretta gestione e tracciabilità degli alimenti utilizzati, violazioni per le quali sono state contestate le previste sanzioni amministrative.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata