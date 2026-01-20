Le scuole cittadine di ogni ordine e grado, gli edifici pubblici, gli impianti sportivi e gli uffici comunali a Senorbì resteranno chiusi anche domani mercoledì 21 gennaio. Lo ha deciso con una proroga della precedente ordinanza il sindaco Alessandro Pireddu a causa delle condizioni meteorologiche avverse caratterizzate da forti venti, piogge e temporali. Una decisione tempestiva quella del primo cittadino che tiene conto delle valutazioni sulle situazioni di potenziale pericolo per l'incolumità pubblica in corrispondenza della fascia oraria di entrata e uscita dalle scuole.

La cittadina al centro della Trexenta ogni mattina è frequentata da centinaia di pendolari per la presenza non solo di scuole dell’infanzia (pubbliche e private), elementari e medie, ma anche delle scuole superiori. «Al fine di limitare al massimo gli spostamenti di persone e veicoli sul territorio comunale durante il verificarsi di eventi meteo potenzialmente pericolosi che potrebbero esporre gli studenti, genitori e cittadini in generale a possibili rischi per la propria incolumità - è indicato nell’ordinanza - abbiamo ritenuto pertanto di procedere alla chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, cimiteri, del Municipio, della Biblioteca comunale, dell'impianto sportivo Renato Sirigu, delle palestre site in via Tevere e via Nenni, del Museo archeologico Domu Nosta, del parco archeologico Monte Luna, dell’ecocentro comunale e dei parchi urbani presenti nel Comune di Senorbi nel giorno di mercoledì 21 gennaio 2026».

