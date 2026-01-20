In questi due giorni di allerta meteo e di forti acquazzoni il Comune di Senorbì ha messo in campo ogni iniziativa per prevenire allagamenti delle strade e provare in questo modo a scongiurare danni ad abitazioni ed edifici pubblici.

Gli operai della ditta incaricata del servizio questa mattina ha completato i lavori di pulizia dei tombini e ha effettuato gli interventi di raccolta dei residui dalle cunette e dai bordi delle strade.

La pulizia regolare, soprattutto nelle aree con molto fogliame, garantisce il corretto funzionamento della rete fognaria e previene costosi interventi straordinari. Poi ci sono le circostanze particolari, quando forti piogge e violenti acquazzoni rendono necessari interventi straordinari come è capitato nella giornata odierna.

La cittadina al centro della Trexenta sta reggendo: merito anche degli interventi strutturali realizzati dal Comune (interventi iniziati diversi anni fa e completati dall’attuale Giunta) nella parte più bassa dell’abitato dove è stato messo a punto un efficace sistema di messa in sicurezza idro-geologica attraverso la completa sistemazione del canale Rio San Teodoro, nei pressi della piazza Medrianu verso la frazione Arixi. Intanto cresce l'attesa nell'intera Trexenta per conoscere le decisioni dei sindaci dei diversi Comuni riguardo l'eventuale proroga dell'ordinanza di chiusura di scuole e uffici pubblici.

