L’Istituto comprensivo statale Generale Luigi Mezzacapo di Senorbì in prima linea contro il bullismo. Oggi, giovedì 15 gennaio, nell’aula magna dell’Istituto in via Campioni 16, si terrà la terza edizione del progetto “In rete contro il bullismo” rivolto alle alunne e agli alunni delle classi prima D, seconda F e terza C della scuola secondaria di primo grado, ai genitori dei ragazzi, ai dirigenti scolastici e ai referenti bullismo-cyberbullismo della rete.

Interverranno Isotta Milia (dirigente scolastica dell’Istituto Mezzacapo), Marinella Giorri (dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo A. Loru di Villacidro), Anna Cabriolu (referente del Progetto di Rete), Natalia Aru (referente bullismo-cyberbullismo Istituto comprensivo di Villacidro), Enrica Stroscio e Roberto Gessa (referenti bullismo-cyberbullismo Istituto comprensivo di Senorbì), esperti, medici e psicologi.

Questo il programma: in mattinata la registrazione dei partecipanti, saluti e apertura lavori, segue la discussione su cyberbullismo tra i banchi di scuola, rischi e opportunità della vita in rete, adolescenti e cyberbullismo, il ruolo delle emozioni nei fenomeni del bullismo.

