A Senorbì la vigilanza sul territorio è affidata all’associazione Nazionale Carabinieri. L’impegno dei volontari è quello di garantire attività di controllo e supporto alla popolazione, attraverso il pattugliamento serale e l’assistenza stradale e scolastica. I componenti dell’Associazione, non hanno ovviamente potere sanzionatorio diretto come l'Arma in servizio, ma possono offrire aiuto e dare gli opportuni consigli in merito ai problemi che eventualmente vengono rappresentati, individuati o segnalati. L’iniziativa nasce dall’accordo tra l’Associazione e l’amministrazione comunale di Senorbì: il sindaco Alessandro Pireddu e alcuni consiglieri comunali hanno convenuto sull’opportunità di promuovere un servizio di questo tipo, in via sperimentale, nel periodo delle feste natalizie. Il servizio di vigilanza nel centro abitato sarà attivo la vigilia di Capodanno e verrà poi riproposto in base alle esigenze della comunità.

L’Associazione Nazionale Carabinieri da diversi anni è impegnata nel sociale, con iniziative di assistenza alle famiglie promosse in collaborazione con le altre associazioni e con gli enti locali. In diverse occasioni è stata instaurata una proficua collaborazione con la Caritas per la consegna di generi alimentari di prima necessità alle famiglie in difficoltà. Inoltre non è mai mancata la partecipazione dei soci a cerimonie e manifestazioni civili e religiose. In occasione della festa delle associazioni di Senorbì, il luogotenente Pompeo Formato, in qualità di rappresentante dell’Associazione Nazionale Carabinieri, di recente ha ricordato l’impegno e la dedizione dei soci nel promuovere le attività dell'Arma, contribuendo a rafforzare i legami con la popolazione: «I soci sono fieri di rappresentare i valori di dedizione, di sacrificio e servizio che caratterizzano la nostra “Benemerita Arma”».

