Tutto è pronto per Senor Beer Fest, la rassegna di fine estate all’insegna del cibo di qualità, delle birre artigianali, della buona musica e dell’intrattenimento per tutta la famiglia. Appuntamento sabato 13 settembre nel parco di Santa Mariedda per quella che ormai rappresenta un piccola tradizione di fine estate per Senorbì. «In occasione della grande serata di sabato abbiamo concluso i lavori di manutenzione straordinaria dell'area verde», dice il sindaco Alessandro Pireddu. Il parco si trova al di sopra della collinetta in cui sorge la chiesetta campestre dedicata a Santa Maria della Neve: l’edificio di culto di origine romanica edificato verso la fine del XIII secolo che faceva parte di Segolaj, un villaggio medievale ormai scomparso.

Senor Beer Fest è un’iniziativa promossa dalla Consulta giovani di Senorbì, Arixi e Sisini con il patrocinio del Comune, della Pro loco, del Gal Sole Grano Terra e con il contributo della Regione. I giovani della Consulta, ideatori della manifestazione, hanno definito il programma di quella che anno dopo anno si conferma una vera e propria festa con musica dal vivo, street food e ottima birra da condividere con la famiglia e gli amici. Questo il programma della giornata: alle 17 apertura stand birrifici e street food, alle 18.30 animazione per bambini “Let’s Rox Animazione”, alle 19 DJ Set DJ Martinz & Beth, alle 21 concerto Dress in Black, alle 22.30 concerto Tra Liga e Realtà, dopo mezzanotte DJ Set Mino Boi.

