Il trenino di Natale allestito in Piazza Italia a Senorbì è stato preso di mira dai vandali, tanto da costringere gli operai comunali a procedere con la sua rimozione.

È stato il sindaco Alessandro Pireddu a comunicare l’accaduto attraverso i suoi canali social: «Con estremo dispiacere si comunica che è stato necessario far rimuovere dalla Piazza Italia il trenino natalizio parte degli allestimenti che il Comune ha predisposto per le festività, in quanto è stato danneggiato».

L’amministrazione comunale da alcuni anni, nel periodo delle feste natalizie, abbellisce la piazza delle scuole elementari con allestimenti e decorazioni che richiamano il Natale, per la gioia soprattutto dei più piccoli. Gli autori dell’atto vandalico potrebbero però essere stati immortalati dalle telecamere.

«L’area della Piazza Italia è soggetta a video sorveglianza, pertanto è stato constatato che i responsabili sono bambini e adolescenti - continua Pireddu -; auspichiamo una maggiore responsabilizzazione e un maggiore senso civico, da parte dei giovani e da parte dei loro genitori, poiché gli allestimenti, così come il resto degli arredi urbani, rappresentano un bene comune della collettività, e presuppongono dei costi che tutti noi paghiamo». Il primo cittadino, neanche tanto velatamente, invita i responsabili a farsi avanti e ad assumersi le proprie responsabilità.

