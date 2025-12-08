I residenti di Senorbì e delle sue due frazioni, Arixi e Sisini, hanno impiegato pochissimo tempo per adattarsi alle nuove norme, con buona pace degli scettici che temevano incomprensioni e disguidi.

La rivoluzione dei rifiuti è scattata lo scorso primo novembre, dopo due mesi circa di fase sperimentale. I cittadini sono chiamati a utilizzare i nuovi contenitori messi a disposizione dal Comune e dalla Cosir, la ditta appaltatrice del servizio: mastelli e buste hanno in dotazione un sistema di riconoscimento e un apposito sistema informatico a bordo dei mezzi o in dotazione agli operatori e collegato alla centrale operativa per registrare l’operazione di svuotamento.

Un’altra novità riguarda la divisione del centro abitato in due parti (zona A e zona B), in modo da rendere più efficace e capillare il servizio di conferimento dei rifiuti. Il successo di Senorbì nella raccolta differenziata è legato a un sistema strutturato, basato sul modello “porta a porta”, attivo da diversi anni, che ha permesso ai residenti di adattarsi con poca fatica alle nuove e più stringenti normative. L’amministrazione comunale, sempre nell’ottica del potenziamento del servizio, ha inoltre realizzato una nuova isola ecologica in località Is Caberis, alla periferia del paese. L’opera è stata finanziata in parte dal bilancio comunale e in parte dalla ditta incaricata della raccolta differenziata sul centro abitato, come previsto dal bando per l’assegnazione del servizio.

