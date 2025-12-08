Due giovani di 20 e 25 anni sono stati arrestati nella tarda serata di ieri dai Carabinieri della Stazione di Sestu con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena. I due sono ritenuti responsabili di un tentato furto aggravato di capi d’abbigliamento all’interno del negozio “H&M” del centro commerciale La Corte del Sole.

L’intervento è scattato dopo la segnalazione del personale del centro commerciale, che aveva notato due persone aggirarsi con atteggiamento sospetto tra i negozi. I militari, già impegnati in un servizio di controllo del territorio nei pressi dell’area, sono entrati subito nella struttura e hanno avviato una serie di verifiche nei vari punti vendita. Poco dopo hanno sorpreso i due all’interno del negozio di abbigliamento. Con loro avevano diversi capi ai quali avevano già rimosso le placche antitaccheggio per tentare la fuga senza pagare.

La merce, del valore complessivo superiore ai 200 euro, è stata immediatamente recuperata e restituita ai responsabili del punto vendita. Al termine delle procedure di rito e senza che gli indagati opponessero resistenza, i due giovani sono stati dichiarati in arresto e condotti nelle camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di San Bartolomeo.

